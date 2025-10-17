پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی گیلان از تداوم ناپایداریها در آسمان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: آسمان استان تا شنبه ابری تا نیمه ابری و مه آلود همراه با وزش باد گاهی شدید پیش بینی شده است.
وی افزود: در بعضی نقاط بارش باران شدید و موقتی شدید خواهیم داشت.
مدیرکل هواشناسی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته لنگرود با ۲۸ درجه سلسیوس گرمترین و اسب وونی با ۸ درجه سلسیوس خنکترین نقطه استان بوده است.
وی همچنین افزود: دریا با ارتفاع موج ۱۱۰ سانتی متر برای شنا و فعالیت دریانوردی نامناسب است.
دمای فعلی رشت مرکز استان ۲۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوا ۷۸ درصد است.