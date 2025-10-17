پخش زنده
هفته هشتم فوتبال لیگ برتر انگلیس شنبه آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
*شنبه ۲۶ مهر:
ناتنیگام فارست – چلسی
برایتون – نیوکاسل یونایتد
برنلی – لیدزیونایتد
کریستال پالاس – بورنموث
منچسترسیتی – اورتون
ساندرلند – وولورهمپتون
فولام – آرسنال
*یک شنبه ۲۷ مهر:
تاتنهام – آستون ویلا
لیورپول – منچستریونایتد
*دوشنبه ۲۸ مهر:
وستهام یونایتد – برنتفورد
در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۱۶ امتیاز در صدر است و تیمهای لیورپول با ۱۵، تاتنهام و بورنموث با ۱۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم منچسترسیتی با ۱۳ امتیاز پنجم است.