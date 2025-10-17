آرسنال و چلسی فردا میهمان هستند و سیتی میزبان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

*شنبه ۲۶ مهر:

ناتنیگام فارست – چلسی

برایتون – نیوکاسل یونایتد

برنلی – لیدزیونایتد

کریستال پالاس – بورنموث

منچسترسیتی – اورتون

ساندرلند – وولورهمپتون

فولام – آرسنال

*یک شنبه ۲۷ مهر:

تاتنهام – آستون ویلا

لیورپول – منچستریونایتد

*دوشنبه ۲۸ مهر:

وستهام یونایتد – برنتفورد

در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۱۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های لیورپول با ۱۵، تاتنهام و بورنموث با ۱۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم منچسترسیتی با ۱۳ امتیاز پنجم است.