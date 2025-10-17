پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: در هر دوره کشت، بیش از ۱۰ هزار تن انواع سیفی و سبزیجات گلخانهای در این شهرستان تولید و به بازارهای داخلی و خارج از کشور صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: این شهرستان بیضا با داشتن بیش از ۱۶۷ هکتار سطح زیر کشت محصولات گلخانهای رتبه نخست تولید محصولات گلخانهای در استان فارس را دارد و در هر دوره کشت بیش از ۱۰ هزار تن انواع سیفی و سبزیجات گلخانهای تولید و به بازارهای داخلی و خارج از کشور صادر میشود.
صدیقه مویدی بیان کرد: در حال حاضر ۱۳۳ واحد گلخانه در این شهرستان مشغول تولید محصولات گلخانهای هستند .
وی اعلام کرد: تولیدات گلخانهای این شهرستان از جمله گوجه فرنگی، گوجه گیلاسی و فلفل دلمه علاوه بر بازارهای داخلی به کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه صادر میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا ادامه داد: استفاده بهینه از منابع آب، افزایش سطح کیفیت، مرغوبیت و سلامت محصول، صرفه اقتصادی بالا و ایجاد اشتغال دائم از مهمترین مزایای کشت گلخانهای است.