در دومین دوره بازیهای توسعه ورزش جهانی شرکتها (ورزش کارگری) ۲۰۲۵ دبی، تیم تنیس روی میز پتروشیمی خلیج فارس به عنوان نماینده ایران به مقام قهرمانی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دومین دوره بازیهای توسعه ورزش جهانی شرکتها ۲۰۲۵ دبی، امروز (پنجشنبه ۲۴ مهر ماه) برگزار شد و تیم شرکت پتروشیمی خلیج فارس از خوزستان و متشکل از امیر مهدوی، یونس عساکره، هانی رییسی و سیدمنصور علوی به عنوان بازیکن موفق به کسب مقام قهرمانی شد.
همچنین روسیه و قزاقستان مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
در بخش انفرادی نیز محمد حکیمی، ابوالفضل شریعتزاده و امیر مهدوی از تیم ایران به ترتیب اول تا سوم شدند.