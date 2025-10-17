پخش زنده
تصادف خودرو پژو ۴۰۵ و وانت نیسان در جاده استهبان_نیریز، دو کشته و شش مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر استهبان گفت: این حادثه در کیلومتر ۲۰ جاده قدیم استهبان_نیریز رخ داد.
محمدجواد خیرات افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلالاحمر استهبان با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
خیرات بیان کرد: این حادثه شش مصدوم و دو جان باخته مرد به همراه داشت که نجاتگران پس از تثبیت صحنه به رهاسازی اقدام کردند و سپس مصدومان را به عوامل اورژانس و پیکر جانباختگان را به عوامل انتظامی تحویل دادند.