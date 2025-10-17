پخش زنده
پس از چهار ماه وقفه پروازهای فرودگاه سقز به مقصد تهران و بالعکس دوباره برقرار شد.
با پیگیری مسئولان قرار است پروازهای این فرودگاه به ۲ پرواز در هفته افزایش یابد.
پس از یک وقفه طولانی در پروازهای فرودگاه سقز، نماینده مردم سقز و بانه در راستای مطالبات به حق مردمی همراه باتیم اعزامی معاونت هواپیمایی کشور وارد فرودگاه سقز شدند.
محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در این پرواز که به دلیل حل مشکلات و برقراری مجدد پروازها با معاونت هواپیمایی کشور وارد فرودگاه سقز شد با عنوان اینکه مردم سقز حق استفاده مجدد و مکرر از این فرودگاه را دارند و یک مطالبه مردمی است گفت: فرودگاه سقز ظرفیتهای لازم جهت استفاده بیش از یک و نیممیلیون نفر از مردم منطقه را داراست و یکی از بزرگترین پروژههای استان کردستان است که باید مشکلات آن برطرف شود.
بیگلری در ادامه گفت: مشکلاتی در فرودگاه سقز وجود دارد که مستلزم پیگیری لازم از سوی استاندار محترم، سازمان هواپیمایی و مدیران فرودگاههای کشور است که مکاتبات لازمه انجام شده و با حل این مشکلات دیگر مشکلی برای پروازها نخواهد بود و مردم میتوانند از این فرودگاه بصورت مستمر و مداوم استفاده نمایند.
فرماندار سقز هم در این دیدار که در فرودگاه سقز انجام شد گفت: بازگشت پروازها، پرواز مرتب، افزایش ظرفیت و تغییر زمان از دغدغهها و مطالبات مردمی است که باتوجهبه پیگیریهای لازم از سوی استاندار و نماینده مردم در نزدیکترین زمان ممکن شاهد حل مشکلات خواهیم بود.
فرودگاه سقز در دومین سفر رئیسجمهور شهید رسماً آغاز بکار کرد، اما به دلایلی پس از بیش از ۵۰ پرواز رفتوبرگشت به مدت ۴ ماه تعطیل شد.
گفتنی است این پرواز بهصورت آزمایشی با حضور کاپیتانان پروازی، معاونت هواپیمایی کشور و نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی بهصورت رفتوبرگشت توسط هواپیمایی ایرانایر انجام شد.