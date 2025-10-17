به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: برای اجرای این طرح به طول ۱۰ کیلومتر مسیر رفت و ۱۰ کیلومتر برگشت از میدان دوم درگهان تا بندر کاوه ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

سید فخر الدین هاشمی افزود: این قطعه شامل عملیات خاکی، ابنیه فنی، آسفالت، تجهیزات ایمنی، تابلو وعلائم راهنمایی است.

وی گفت: قطعه چهارم به طول ۲۸ کیلومتر نیز در دست اجراست که ۱۰ کیلومتر آن تا دو ماه آینده و مابقی تا در بازه زمانی یک ساله به بهره برداری می‌رسد.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اکنون ۲۵۰ کیلومتر شبکه بزرگراهی با بیش از ۶ همت در این جزیره در حال ساخت است.

استاندار هرمزگان نیز گفت: اجرای این طرح از بندر لافت تا بندر کاوه به عنوان نقطه استراتژیک نقش مهمی در توسعه جزیره قشم دارد.

محمد آشوری افزود: گروه های مختلفی کار مطالعات این جزیره را برعهده دارند و باید همه ظرفیت ها را بکار بست.