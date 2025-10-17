پخش زنده
مردم بردسکن با بیش از ۲۰ هزار نفر، رکورد حضور در همایشهای پیادهروی خانوادگی را در استان و کشور به نام خود ثبت کردند.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی خراسان رضوی، در حاشیه برگزاری همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی «صبح و نشاط» در شهرستان بردسکن، از مشارکت بیسابقه مردم این شهرستان قدردانی کرد و گفت: اگر به دنبال سلامت جسم و روح هستیم، باید ورزش را جدی بگیریم؛ چرا که ورزش عامل نشاط، شادابی و پیشگیری از بیماریهاست.
رضا آذریان افزود: یکی از مأموریتهای اصلی هیئت ورزشهای همگانی استان، توجه به شادابی مردم است و باید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص دفاع همگانی، ورزش همگانی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی به اپلیکیشن «گام ایران» اشاره کرد و ادامه داد: مردم میتوانند با نصب این اپلیکیشن و انجام روزانه ۸۰۰۰ گام، در قرعهکشی فدراسیون ورزشهای همگانی شرکت کنند و از جوایز آن بهرهمند شوند.
آذریان ورزشهای همگانی استان، سه مؤلفه «ارزان، آسان و سالم» را پایههای سلامت دانست و گفت: هر فرد باید در هفته حداقل سه جلسه ۴۵ دقیقهای ورزش داشته باشد تا سلامت عمومی جامعه تضمین شود.
وی در پایان با اشاره به نقش شهرداریها و شوراهای اسلامی در ارتقای سلامت شهروندان، افزود: مسئولیت اصلی سلامت مردم در شهرها بر عهده شهرداریهاست و واحدهای تربیت بدنی شهرداریها باید با برنامهریزی دقیق و اهتمام جدی، در مسیر توسعه ورزش همگانی گام بردارند؛ چرا که این مردم هستند که شهر را زنده نگه میدارند.