شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زنجان، تأمین ۹۵ درصد انرژی استان را مدیریت میکند. این نقش به دلیل موقعیت استراتژیک زنجان در مسیر ترانزیتی شمال غرب کشور بسیار حیاتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسعود شینی افزود: این شرکت با بهرهگیری از ۷۱ جایگاه سوخت مایع در روستاها، نقش مهمی در تامین سوخت حملونقل، کشاورزی، صنایع و مصرفکنندگان عمده استان ایفا میکند.
شینی با بیان اینکه ۲۱۶ عامل فروشندگی سوخت در استان فعال است افزود: هم اکنون تعداد فروشندگان سوخت در حال کاهش است، زیرا اقدامات موثری در زمینه گازرسانی انجام شده است.
وی گفت: قسمت عمدهای از نیازهای نفتگاز بخش کشاورزی و خانوارهای استان از طریق این شبکه و همچنین، گاز مایع استان نیز از طریق تاسیسات مستقر در استان تامین میشود در این میان مصرفکنندگان بزرگ، مانند تراکتورها و تجهیزات کشاورزی، از خدمات شرکت بهرهمند هستند.
سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زنجان با بیان اینکه در حوزه خدمات مشتریان «میز خدمت»، روزانه بیش از ۲۰۰ مراجعه دارد گفت: خدمات ارائهشده شامل حذف رمز کارتهای سوخت است که تعداد زیادی از مراجعین به دلیل فراموشی رمز کارتهای خود مراجعه میکنند.
شینی افزود: در این روند، تیم شرکت، رمز کارتها را بازیابی و مجدداً تحویل میدهد و همچنین، کارتهای جا مانده در جایگاههای سوخت نیز توسط تیم راهنمایی و رفع ایرادات بررسی میشود.
به گفته وی، هدف اصلی این اقدامات، رضایتمندی مشتریان و ایجاد اعتماد و اطمینان در خدمات است.