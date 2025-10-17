به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ ایران امروز در سه نقطه متفاوت خود، تاریخی تازه رقم زد؛ سه روستای شاخص کشور : شفیع‌آباد در دل کویر لوت، کندلوس در دل جنگل‌های هیرکانی و سهیلی در خلیج‌فارس ، برای اولین بار همزمان در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان ثبت شدند.

در رقابت سال ۲۰۲۵ سازمان گردشگری ملل متحد، سه روستای ایرانی با شکوه و اصالت، یعنی «شفیع‌آباد» از دل کویر کرمان، «کندلوس» از دامان سرسبز البرز در مازندران، و «سهیلی» از سواحل گرم و نیلگون قشم، به عنوان نمادهایی از فرهنگ، طبیعت و توسعه پایدار، در فهرست روستاهای جهانی گردشگری معرفی شدند؛ این روستاها نه‌ تنها بازتابی از غنای فرهنگی و تنوع اقلیمی ایران هستند، بلکه گواهی بر مسیر نوین کشور در حرکت به‌سوی گردشگری مسئولانه‌ هستند.

امسال هشت روستای منتخب جهانی ویژه شرکت در رقابت سال ۲۰۲۵ سازمان گردشگری ملل متحد ، شامل روستاهای سهیلی استان هرمزگان، کندلوس مازندران، پالنگان کردستان، موئیل اردبیل، حسنلو آذربایجان‌غربی، شفیع‌آباد کرمان، برغان البرز و فهرج یزد کاندیدا شدند که هرکدام از این روستاها به واسطه ویژگی‌های منحصر به فرد فرهنگی، طبیعی و اقتصادی خود، نماد توسعه پایدار و گردشگری مسئولانه در ایران هستند .

از بین روستاهای نامزد شده ، روستای «شفیع آباد» در استان کرمان، روستای« کندلوس» در استان مازندران و روستای «سهیلی» در جزیره قشم به عنوان سه روستای گردشگری جهانی ایران در شهر هوژو چین معرفی شدند.