امام جمعه بندرعباس با اشاره به پیروزیهای اخیر جمهوری اسلامی ایران در عرصههای منطقهای و بینالمللی گفت: موفقیتها و دستاوردهای بزرگ ملت ایران نتیجه سه عامل مهم رهبری، انسجام مردمی و ایستادگی نیروهای مسلح کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ آیتالله محمد عبادیزاده در خطبههای امروز نماز جمعه بندرعباس افزود: در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، رهبر معظم انقلاب شخصاً با مردم و رزمندگان به صورت مستقیم سخن گفتند تا روحیه شجاعت، آرامش و انسجام را در جامعه اسلامی تقویت کنند؛ همان روحیهای که امروز نیز رمز اقتدار جمهوری اسلامی است.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامیدی در جامعه گفت: دشمن با بهرهگیری از رسانههای معاند و جنگ شناختی، به دنبال تضعیف وحدت ملی است، اما مردم ایران با هوشیاری و تبعیت از ولایت، همواره نقشههای آنان را خنثی کردهاند.
امام جمعه بندرعباس با اشاره به اینکه دشمنان تاب پیشرفت و اقتدار ایران را ندارند، گفت: قدرت روزافزون جمهوری اسلامی، موجب نگرانی دشمنان شده است و آنان با استفاده از ابزار تحریم و تهدید، در پی بازداشتن ملت ایران از مسیر پیشرفت هستند.
وی افزود: دشمنان از اقتدار ایران و کشورهای محور مقاومت هراس دارند و با طرحهای تفرقهافکنانه، میکوشند وحدت ملتهای مسلمان را خدشهدار کنند، اما تجربه نشان داده هر جا ملتها در کنار رهبران دینی و انقلابی خود ایستادهاند، دشمن شکست خورده است.
امام جمعه بندرعباس با اشاره به مسئله مذاکرات ایران با غرب گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که مذاکره در صورتی ارزشمند است که عزت، منافع و استقلال ملت ایران حفظ شود اگر مذاکره به ابزار فشار، تحمیل و فریب تبدیل شود، هیچ نتیجهای جز زیان برای ملت نخواهد داشت.
وی افزود: برخی از کشورهای غربی در ظاهر از گفتوگو سخن میگویند، اما در عمل به دنبال تحمیل خواستههای خود هستند و رهبر انقلاب با درایت، همواره این ترفندها را برای آگاهسازی افکار عمومی افشا کردهاند. هدف آنها از مذاکره نه تفاهم، بلکه ایجاد انحراف در مسیر اقتدار ایران است.
آیتالله عبادیزاده تصریح کرد: ملت ایران باید بداند دشمن از هر راهی چه جنگ نظامی و چه مذاکره سیاسی میخواهد به استقلال و اراده کشور ضربه بزند، اما تجربه نشان داده است که هرجا به رهنمودهای رهبری عمل شده، ملت ایران پیروز میدان بوده است.
وی با اشاره به نقش بیبدیل جبهه مقاومت در منطقه گفت: امروز جبهه مقاومت در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و مزدوران منطقهای آنان قدرتمندتر از همیشه ایستاده و این اقتدار، ثمره خون شهدا و هدایتهای رهبر معظم انقلاب است.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان در ادامه با گرامیداشت یاد شهیدان مدافع حرم افزود: خون پاک شهدا عامل بیداری امت اسلامی و فروپاشی هیمنه پوشالی استکبار جهانی است.
آیتالله عبادیزاده در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران کشور در میادین جهانی، گفت: سال ۱۴۰۴ برای ورزش ایران سالی موفقیتآمیز بوده است و قهرمانان کشور در رشتههای مختلف، با درخشش خود نام ایران را در جهان طنینانداز کردند.
وی با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش، موفقیتهای اخیر ورزشکاران را مایه عزت و اقتدار ملی دانست و گفت: این افتخارات نماد روحیه ایمان، غیرت و همبستگی ملت ایران است و باید از ورزشکاران بهعنوان الگوهای تلاش، جوانمردی و مقاومت یاد کرد.
امام جمعه بندرعباس همچنین با تأکید بر اهمیت سلامت جسم و روح از منظر دین گفت: بدن انسان امانتی الهی است و باید با تقویت آن در مسیر خدمت، جهاد و مجاهدت گام برداشت.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای مجموعه دامپزشکی استان و مدافعان سلامت افزود: خدمترسانی این قشر خدوم در حفظ سلامت و امنیت غذایی جامعه، جلوهای از جهاد در راه خداست و باید قدردان این زحمات بود.