سرمربی تیم فوتبال دختران نوجوان کشورمان، ترکیب تیم ملی مقابل لبنان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای فوتبال ایران و لبنان از سری رقابتهای مرحله انتخابی جام ملتهای فوتبال زیر ۱۷ سال دختران در شهر دمام عربستان از ساعت ۱۶:۴۵ به وقت تهران در حالی امروز (جمعه ۲۵ مهر) برگزار میشود که شادی مهینی ترکیب ۱۱ نفره ایران برابر لبنان را به شرح زیر اعلام کرد:
الینا شهبازی
ویان کمانگر
یسنی جعفرنیا (کاپیتان)
سارارهنما
دیناقربانی
مریم خلیلی
مهرسابراری
تانیاقربانی
فاطمه لطف زاده
ترنم انصاری
ویانا حق شناس