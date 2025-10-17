سرمربی تیم فوتبال دختران نوجوان کشورمان، ترکیب تیم ملی مقابل لبنان را اعلام کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال ایران و لبنان از سری رقابت‌های مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتبال زیر ۱۷ سال دختران در شهر دمام عربستان از ساعت ۱۶:۴۵ به وقت تهران در حالی امروز (جمعه ۲۵ مهر) برگزار می‌شود که شادی مهینی ترکیب ۱۱ نفره ایران برابر لبنان را به شرح زیر اعلام کرد:

الینا شهبازی

ویان کمانگر

یسنی جعفرنیا (کاپیتان)

سارارهنما

دیناقربانی

مریم خلیلی

مهرسابراری

تانیاقربانی

فاطمه لطف زاده

ترنم انصاری

ویانا حق شناس