به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ پیکر سردار افشار پس از تشییع در مسجد امیرالمومنین شهرک شهید محلاتی در قطعه ۲۱ بهشت زهرای تهران آرام گرفت.

رئیس جمهور، رئیس مجلس و بسیاری از مسئولان لشکری و کشوری در پیام‌های جداگانه‌ای درگذشت این یادگار دفاع مقدس را تسلیت گفتند. سردار افشار رئیس ستاد مرکزی سپاه در دوران دفاع مقدس، فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در سال‌های ۷۹ تا ۸۳، چهارشنبه ۲۳ مهر براثر عارضۀ قلبی درگذشت.





