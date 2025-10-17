پخش زنده
امروز: -
پیکر سردار افشار پس از تشییع در مسجد امیرالمومنین شهرک شهید محلاتی در قطعه ۲۱ بهشت زهرای تهران آرام گرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ پیکر سردار افشار پس از تشییع در مسجد امیرالمومنین شهرک شهید محلاتی در قطعه ۲۱ بهشت زهرای تهران آرام گرفت.
رئیس جمهور، رئیس مجلس و بسیاری از مسئولان لشکری و کشوری در پیامهای جداگانهای درگذشت این یادگار دفاع مقدس را تسلیت گفتند. سردار افشار رئیس ستاد مرکزی سپاه در دوران دفاع مقدس، فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در سالهای ۷۹ تا ۸۳، چهارشنبه ۲۳ مهر براثر عارضۀ قلبی درگذشت.