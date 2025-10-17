پخش زنده
تیم چوگو آباده در مسابقات چوگوی کشور ، قهرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول کمیته فنی چوگوفارس ومسئول ورزشهای همگانی شهرستان آباده گفت: در این مسابقات تیم چوگو آباده نماینده استان فارس مقام اول، تیم مازندران مقام دوم و تیم چهارمحال و بختیاری مقام سوم این دوره از رقابتهای چوگو کشوری را از آن خود کردند.
سی امین دوره رقابتهای بومیمحلی چوگو یکی از کهنترین بازیهای ایرانی، از ۲۳ مهر با حضور هشت تیم از سراسر کشور به میزبانی این شهرستان برگزار شد .
محمد جهانبخش افزود: تیمهای استان های اردبیل، بوشهر، مازندران، خراسان رضوی، چهارمحال بختیاری، یزد و شهرستان های آباده وکوه چنار از فارس در این مسابقات با یکدیگر رقابت کردند.
جهانبخش بیان کرد: سیامین دوره این رقابتها با هدف پاسداشت سنتهای ملی و ترویج ورزشهای بومی و محلی، به همت فدراسیون ورزشهای همگانی، هیات فارس و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان فارس و آباده با معرفی تیمهای برتر این دوره به کار خود پایان داد.