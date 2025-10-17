عضو هیأت اجرایی انتخابات نظام پزشکی، گفت: نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی هرمزگان با استقبال گسترده جامعه پزشکی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، آرش رحیمی افزود: حدود ششصد نفر از پزشکان و اعضای جامعه پزشکی در انتخابات شرکت کردند و روند برگزاری بدون هیچ‌گونه مشکل فنی یا اجرایی بود.

وی افزود: این انتخابات به‌صورت الکترونیکی و با حضور نمایندگان وزارت کشور، استانداری، هیأت‌های اجرایی و نظارت برگزار می‌شود و تاکنون فرایند رأی‌گیری به‌صورت منظم و شفاف در حال انجام است.

عضو هیأت اجرایی انتخابات نظام پزشکی با بیان اینکه در این دوره از انتخابات، جامعه پزشکی از رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و کارشناسان پروانه‌دار حضور دارند، گفت: در مجموع ۳۹ نفر از این رشته‌ها به‌عنوان نامزد‌های عضویت در هیأت مدیره نظام پزشکی ثبت‌نام کرده‌اند و در پایان رأی‌گیری، ۱۷ نفر انتخاب خواهند شد.

وی گفت: با توجه به الکترونیکی بودن فرایند رأی‌گیری، شمارش آراء بلافاصله پس از پایان زمان انتخابات انجام خواهد شد و نتایج در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام می‌شود.