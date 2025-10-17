از مجسمه نبرد رستم و اژد‌ها در شاهین شهر، به عنوان بزرگترین و پیچیده‌ترین مجسمه حماسی شهری غرب آسیا رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ خالق این مجسمه حماسی گفت: این اثر هنری با ارتفاع ۱۴ متر بر روی پایه بتنی یک متری با نمای سنگ گرانیت و جنس کامپوزیت پیشرفته مقاوم در برابر حوادث طبیعی و رنگ فولادی زرین ساخت شده است.

محمدرضا مکارمی افزود: این اثر با اقتباسی هنرمندانه از شاهنامه، رستم را در نقش خرد پاک، رخش را در نقش وجدان بیدار و اژد‌ها را در نقش اندیشه‌های شیطانی در جدالی میان خیر و شر درهم تنیده و پاکی را پیروز نهایی این میدان به تصویر کشیده است.

وی با تفسیری نقش رستم در این اثر گفت: رستم کاری سهمگین‌تر و مهمتر از کشتن اژد‌ها را بر عهده دارد و آن مهار کردن اژد‌ها به عنوان نماد نفس است، از این رو کشتن نفس را امری شدنی و ممکن نمیداند و بر این باور است که کشتن نفس، خود عملی نفسانی است به دست جهل و عقل مییابد که با تدبیر و درایت نفس را همواره تحت کنترل خود قرار دهد.

محمدرضا مکارمی افزود: خوانش حماسه فردوسی در این اثر چنان است که هر سه شخصیت رستم و رخش و اژد‌ها، گویی خود رستم است، که هر کدام وجهی از حقیقت رستم را بازنمایی می‌کنند.

وی گفت: از نظر طراحی این اثر در فرآیندی بسیار دشوار، ده‌ها بار ویرایش و باز طراحی شده است.

این هنرمند مجسمه سازی ادامه داد: این مجسمه با چرخش‌ها و گردش‌هایی که در بدن شخصیت‌ها دارد، دیدی ۳۶۰ درجه دارد تا مخاطب از هر جهت و زاویه میدان مجسمه را فعال و تقریبا بدون پشت و رو، و پس و پیش ببیند چرا که چهره رستم به سمت شمال، چهره اژد‌ها به سمت غرب، چهره رخش به سوی جنوب و رخ پلنگان که پوستین رستم است، چهره‌ای به سمت شرق دارد، از این رو این مجسمه از معدود مجسمه‌های میدانی است که تمام زوایای بصری میدان را فعال کرده است.

وی گفت: این مجسمه با نگاهی ملی و فراملی در دوسال طراحی و ساخته شده و در میدان فردوسی شاهین شهر نصب است.