برنامههای آموزشی مرکز بهداشت کیش با محوریت سلامت زنان گرامیداشت هفته سبا در کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: برنامههای آموزشی گرامیداشت هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا)، با هدف ارتقاء آگاهی درباره سرطانهای شایع زنان اجرا شد.
نشست آموزشی تخصصی کارکنان با هدف آشنایی بیشتر با سرطان شایع زنان، روشهای خودآزمایی و اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان برگزار شد.
برنامه آموزشی سرطان های شایع زنان با حضور کارشناسان مرکز بهداشت کیش نیز در حسینیه کرمانشاهان با حضور بانوان کیش برگزار شد.
در این جلسه آموزشی، کارشناسان مرکز بهداشت کیش انواع سرطانهای شایع زنان را تشریح و بر نقش حیاتی غربالگری تأکید کردند.