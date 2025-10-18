هفته ۸ فوتبال لیگ یک فرانسه
فرار پاریسنژرمن از شکست خانگی
هفته هشتم رقابت های فوتبال لیگ دسته یک فرانسه با تساوی خانگی پاریسنژرمن مقابل استراسبورگ آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزای صدا و سیما
، تیم فوتبال پاریسنژرمن در بازی آغازین هفته هشتم لیگ دسته اول فرانسه شب گذشته (جمعه) در ورزشگاه خانگی خود، لوشامپیونه میزبان استراسبورگ بود و با وجود اینکه ابتدا با یک گل از میهمان خود پیش افتاد خیلی زود سه گل پیاپی دریافت کرد تا حسابی غافلگیر شود. شاگردان لوئیس انریکه، اما در ادامه ۲ گل دیگر به ثمر رساندند تا در نهایت بازی با تساوی ۳ - ۳ به پایان برسد.
برای پاریسیها در این بازی؛ بردلی بارکولا (۶)، گونچالو راموس (۵۸-پنالتی) و سنی مایولو (۷۹) گلزنی کردند.
بازیهای هفته هشتم لوشامپیونه امروز و امشب با برگزاری سه دیدار دیگر پیگیری خواهد شد.