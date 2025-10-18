هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی رهسپار ژنو مقر اروپایی سازمان ملل شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، نایب رئیس مجلس با بیان اینکه این اجلاسیه فرصت کاملا استثنایی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند تا بتواند مواضع ملت ایران نسبت به جنگ ۱۲ روزه را مطرح و همچنین از حقوق ملت ایران و کشور‌هایی که به دنبال آزادی و دموکراسی هستند، دفاع کند، افشای جنایات رژیم صهیونیستی علیه ایران، غزه و دیگر کشور‌های منطقه را از برنامه‌های هیئت پارلمانی کشورمان در اجلاس ژنو اعلام کرد.

وی افزود : می توان در این اجلاسیه، ظلمی که به ملت ایران، فلسطین، غزه، لبنان و دیگر کشور‌های دنیا شده است را برای همگان تبیین کرد.