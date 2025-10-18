رهبران و سازمان‌های بین‌المللی در آمریکای لاتین حمایت خود را از ونزوئلا و رئیس‌جمهور آن، نیکلاس مادورو در برابر مجوز ترامپ برای عملیات آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) در این کشور اعلام کردند. آنها با تأکید بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، هرگونه مداخله خارجی را غیرقابل توجیه دانستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در پی اعلام دونالد ترامپ مبنی بر صدور مجوز برای عملیات مخفی سیا در ونزوئلا، رهبران کشور‌های آمریکای لاتین از جمله مکزیک، برزیل، بولیوی، کلمبیا و کوبا این اقدام را به شدت محکوم کردند.

کلودیا شاینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، با استناد به قانون اساسی کشورش بر اصل "حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و مخالفت با مداخله‌جویی و تهاجم" تأکید کرد. لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، نیز اظهار داشت که "مردم ونزوئلا صاحب سرنوشت خود هستند" و هیچ رئیس‌جمهور خارجی حق دخالت در امور داخلی این کشور را ندارد. حزب کارگران برزیل (PT) نیز در بیانیه‌ای این اقدام را "توهین به حاکمیت ونزوئلا و نقض قوانین بین‌المللی" خواند.

در همین حال، گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، هشدار داد که عملیات‌های مخفی سیا سال‌هاست که نه تنها در ونزوئلا، بلکه در سایر کشور‌های آمریکای لاتین از جمله کلمبیا در جریان است. او تأکید کرد که این موضع‌گیری "دفاع از مادورو نیست، بلکه دفاع از حاکمیت آمریکای لاتین است" و خواستار اتحاد منطقه برای مقابله با هرگونه تجاوز شد.

لوئیس آرسه، رئیس‌جمهور بولیوی، نیز ضمن هشدار نسبت به خطر تشدید تنش‌های نظامی که صلح و ثبات کل منطقه را تهدید می‌کند، این اقدامات را "ارعاب آشکار" و "نقض حاکمیت ملی" تحت پوشش مبارزه با مواد مخدر خواند. میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا، نیز با ابراز همبستگی با مردم و دولت ونزوئلا، این اقدامات را محکوم کرد.

این واکنش‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد مجوز عملیات مخفی سیا در ونزوئلا را صادر کرده و دولت او در حال بررسی حملات زمینی به این کشور است.