به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از دستگیری ۳ نفر سارق در یاسوج خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: در قالب طرح ارتقا امنیت اجتماعی، در پی وقوع چندسرقت‌ در سطح این شهرستان مأموران کلانتری ۱۲ گلستان یاسوج با انجام کار‌های اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی گسترده تعداد ۳ نفر از سارقان سابقه دار را در شهر یاسوج شناسایی و در حین سرقت دستگیر کردند.

سرهنگ بهمن گرجیان افزود: متهمان در بازجوئی‌های اولیه در کلانتری به ۲۱ فقره سرقت وسایل ساختمان و داخل خودرو و همچنین تابلو‌های راهنمای و رانندگی در معابر شهر یاسوج اعتراف کردند.

سرهنگ گرجیان اضافه کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار وثیقه روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از شهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.