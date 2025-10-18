سرهنگ گرجیان گفت: ۳ نفر سارق در حین سرقت در یاسوج دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از دستگیری ۳ نفر سارق در یاسوج خبر داد. فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: در قالب طرح ارتقا امنیت اجتماعی، در پی وقوع چندسرقت در سطح این شهرستان مأموران کلانتری ۱۲ گلستان یاسوج با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی گسترده تعداد ۳ نفر از سارقان سابقه دار را در شهر یاسوج شناسایی و در حین سرقت دستگیر کردند. سرهنگ بهمن گرجیان افزود: متهمان در بازجوئیهای اولیه در کلانتری به ۲۱ فقره سرقت وسایل ساختمان و داخل خودرو و همچنین تابلوهای راهنمای و رانندگی در معابر شهر یاسوج اعتراف کردند. سرهنگ گرجیان اضافه کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار وثیقه روانه زندان شدند. فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از شهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.