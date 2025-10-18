مسابقه «۱۰۰»، نمایش «راز پاریس»، مجموعه «جت سواران ۳» و برنامه «تهران، ایران، جهان»، خبر‌های امروز رسانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقه «۱۰۰»، امشب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

سنجش طلاعات عمومی شرکت کنندگان موضوع این مسابقه است.

رادیو نمایش «راز پاریس»، را هر شب ساعت ۲۲ پخش می‌کند.

این نمایش، داستانی عاشقانه در دوران جنگ جهانی دوم است.

«جت سواران ۳»، هر روز از شبکه پویا پخش می‌شود.

این مجموعه داستان چهار کاشف ماجراجوست که در سفر به دور دنیا تلاش می‌کنند که از آثار تاریخی جهان محافظت کنند.

شبکه تهران فصل دوم برنامه «تهران، ایران، جهان»، را دوشنبه و چهارشنبه هر هفته، ساعت ۲۲ پخش می‌کند.

تحولات ایران و جهان و رخداد‌های سیاسی روز در این برنامه بررسی و تحلیل می‌شود.