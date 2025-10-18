پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از اخطار ۷۲ ساعته به شالیکوبهای متخلف برای شفافسازی موجودی برنج خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با اشاره به تکلیف قانونی شالیکوبها در زمینه ثبت روزانه موجودی در سامانه جامع انبارها گفت: متأسفانه برخی از واحدها در انجام این تکلیف قانونی کوتاهی میکنند که این امر، برنامهریزی برای تأمین مایحتاج مردم و ثبات بازار را با اختلال مواجه میسازد.
اسلامی به اقدام قاطع در برابر متخلفان اشاره کرد و افزود: در این بازرسیها، به کلیه واحدهایی که موجودی خود را به صورت شفاف در سامانه ثبت نکرده بودند، اخطار کتبی ۷۲ ساعته داده شد. در صورت عدم اجرای این دستور در مهلت مقرر، با متخلفان برخورد قانونی شدید خواهد شد.
وی هدف اصلی این بازرسی را پایش دقیق موجودی برنج، کنترل بازار و جلوگیری از احتکار این کالای اساسی عنوان کرد.
استمرار این بازرسیهای مشترک به منظور ایجاد وحدت رویه و افزایش اثربخشی نظارتها در دستور کار قرار دارد تا شفافیت در زنجیره تأمین برنج بیش از پیش محقق گردد.