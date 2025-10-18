پخش زنده
امروز: -
در رزمایش جهادگران فاطمی بیش از ۱۰۰ بسته ورزشی شامل تجهیزات و اقلام گوناگون به خانههای ورزشی روستایی و مناطق کمبرخوردار مازندران اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته تربیت بدنی، رزمایش جهادگران فاطمی و جشنواره ورزشی با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی در ساری برگزار شد.
در این مراسم که با اجرای برنامههای متنوع ورزشی همراه بود، تجهیزات و امکانات ورزشی به روستاهای کمبرخوردار استان اهدا شد.
بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت: در این رزمایش تجهیزات و لوازم ورزشی در بیش از ۱۰۰ خانه ورزش روستایی در استان توزیع میشود.
وی افزود: بیش از ۱۰۰ بسته ورزشی شامل تجهیزات و اقلام گوناگون به خانههای ورزشی روستایی و مناطق کمبرخوردار استان اهدا خواهد شد.
آهنگر، مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار سپاه کربلای مازندران نیز با اشاره به برگزاری همزمان این رزمایش در سایر استانهای کشور، تأکید کرد: مازندران میزبان اصلی این رزمایش در کشور است.
وی هدف از برگزاری این رزمایش را توسعه ورزش، ارتقای نشاط اجتماعی و گسترش عدالت ورزشی در میان اقشار مختلف جامعه، بهویژه مناطق کمبرخوردار عنوان کرد.
گزارش از کمیل رمضانی