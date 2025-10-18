به ياد سردار محمدسعيد ايزدي حاج رمضان انجمن هنرهاي تجسمي انقلاب و دفاع مقدّس با همراهي نهادهاي فرهنگي استان کرمانشاه جمعي از هنرمندان در کارگاه نقاشيِ روايت ياران آثار خود را خلق کرده و به نمايش گذاشتند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، کارگاه ۲ روزه نقاشی «روایت یاران» با محوریت تمثال سردار شهید حاج محمدسعید ایزدی، شهید شاخص ملی و افتخار استان کرمانشاه، با حضور جمعی از هنرمندان برجسته و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی کرمانشاه برگزار شد.

این کارگاه هنری به مناسبت گرامیداشت مقام والای سردار شهید حاج محمدسعید ایزدی (حاج رمضان) روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۲۴ و ۲۵ مهرماه، با حضور هفت نفر از هنرمندان شاخص کرمانشاهی در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی برپا شد.

هدف از برگزاری این کارگاه، خلق آثار هنری با موضوع تمثال مبارک شهید ایزدی و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت از طریق زبان هنر عنوان شده است.

در حاشیه این رویداد، «مظفر تیموری» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: «زبان هنر تأثیرگذارترین وسیله در انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت است و باید پیش از تولید آثار، محتوای متقن و غنی در اختیار هنرمندان قرار گیرد تا خروجی آن ماندگار و الهام‌بخش باشد.»

وی افزود: «کارگاه روایت یاران نمونه‌ای از همدلی هنرمندان متعهد استان است که با الهام از سیره شهیدان، در مسیر تبیین فرهنگ مقاومت گام برمی‌دارند.»

در ادامه، «مجتبی ایزدی» برادر شهید ایزدی نیز با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی برادر شهید خود گفت: «شهید ایزدی از چهره‌های برجسته خط مقاومت و الگوی ایمان، فروتنی و پایمردی بود و امیدوارم نسل جوان با شناخت چنین الگو‌هایی مسیر خود را در راه خدمت و ایثار ادامه دهد.»

کارگاه نقاشی «روایت یاران» عصر جمعه به کار خود پایان داد و از هنرمندان شرکت‌کننده و خانواده شهید ایزدی به پاس همراهی و تلاش فرهنگی تقدیر به عمل آمد.

شهید سردار محمد سعید ایزدی، متولد ۱۳۴۳ شهرستان سنقر و کلیایی در شرق کرمانشاه است.

سرلشکر شهید ایزدی، که عمر خویش را در میدان‌های بی‌نام و نشان اقتدار مقاومت گذرانده بود، در تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی در ۳۱ خرداد به ساختمانی مسکونی در محله سالاریه قم به شهادت رسید.