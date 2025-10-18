پخش زنده
ملیپوشان روئینگ کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا ۳ مدال کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا زینب نوروزی و کیمیا زارعی در دونفره سبکوزن بانوان به مصاف حریفان رفتند.
نوروزی و زارعی امروز در فینال به مصاف حریفانی از هند، ویتنام، تایلند و هنگکنگ رفتند و اولین مدال طلا را برای تیم ایران به ارمغان آوردند. تیم دونفره ایران با زمان ۷:۳۰.۲۲ در جایگاه نخست قرار گرفتند.
مهسا جاور و فاطمه مجلل در دونفره سنگینوزن بانوان در فینال رقابتها مقابل حریفانی از ازبکستان، ویتنام، چینتایپه، فیلیپین و سنگاپور قرار گرفتند.
تیم دونفره سنگینوزن بانوان با کسب رکورد ۷:۲۲.۳۰ موفق به کسب مدال برنز شد. تیمهای ازبکستان و ویتنام در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند.
امیرحسین محمودپور و امیررضا عبدالی در فینال سبکوزن مردان به مصاف حریفان رفتند و به مدال برنز رسیدند. تیم دونفره سبکوزن مردان ایران با ثبت رکورد ۶:۴۳.۲۴ در جایگاه سوم قرار گرفتند.
در فینال تکنفره سبکوزن مردان به مصاف حریفان رفت. محمودپور در این مسابقه با کسب رکورد ۷:۲۶.۲۰ در جایگاه ششم قرار گرفت. ورزشکارانی از هنگکنگ و ازبکستان در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند.