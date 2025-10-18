پخش زنده
آیین نکوداشت مقام فرهنگی، ادبی و علمی دکتر محمدجعفر یاحقی، فردوسیپژوه معاصر و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، یکشنبه ۲۷ مهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم که با هدف پاسداشت سالها تلاش علمی و فرهنگی این استاد فرهیخته برگزار میشود، چهرههای شاخص حوزه زبان و ادبیات فارسی، شاهنامهپژوهی و فرهنگ ایرانی، سخنرانی و ابعاد گوناگون شخصیت علمی، فرهنگی و اخلاقی محمد جعفر یاحقی را بررسی میکنند.
این مراسم ساعت ۱۶:۰۰ و در تالار اجتماعات شهید مطهری (ره) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار میشود.
محمدجعفر یاحقی (زاده ۱۳۲۶ در فردوس)، نویسنده، پژوهشگر، استاد ممتاز دانشگاه فردوسی مشهد و از چهرههای ماندگار زبان و ادبیات فارسی است. او تحصیلات خود را تا مقطع دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سالها در کسوت استاد و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد به تربیت دانشجویان و پژوهشگران این حوزه پرداخت.
وی از برجستهترین شاهنامهپژوهان معاصر است و آثار ارزشمندی همچون فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، راهنمای توس و سخنی دربارهٔ فردوسی و شاهنامه، بهین نامه باستان، خلاصه شاهنامه فردوسی، تاریخ ادبیات ایران و دهها مقاله و پژوهش علمی را در کارنامه خود دارد.
یاحقی در سال ۱۳۸۵، چهره ماندگار ادب فارسی معرفی شد و در حال حاضر، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.