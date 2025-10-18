پخش زنده
امروز: -
معاون سرمایه گذاری ساتبا با بیان اینکه ۳۰ درصد تامین برق دنیا از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر تامین میشود، گفت: در شرایطی که دنیا در تلاش برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی برای تولید انرژی و سرعت بسیار در توسعه ماشینهای برقی است، ما نباید از قطار توسعه انرژِیهای پاک جا بمانیم در غیر این صورت دچار خسارت بزرگی میشویم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جعفر محمدنژاد سیگارودی اظهار کرد: با توجه محدودیتهای نیاز به منابع سوختهای فسیلی برای تامین برق مورد نیاز و افزایش ناترازی انرژی در کشور، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور در دستور ارکان نظام تصمیم گیری کشور قرار گرفته است و باید هر چه سریعتر نسبت به توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر اقدام شود.
وی با بیان اینکه ۳۰ درصد تامین برق دنیا از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر تامین میشود، ادامه داد: در شرایطی که دنیا در تلاش برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی برای تولید انرژی و سرعت بسیار در توسعه ماشینهای برقی است، ما نباید از قطار توسعه انرژِیهای پاک جا بمانیم در غیر این صورت دچار خسارت بزرگی میشویم.
محمدنژاد سیگارودی هدف از امضای همکاری ساتبا با سازمان دهیاریها و شهرداری ها، آبادانی و توسعه پایدار در روستاها، اعلام و خاطرنشان کرد: طرحهای سرمایه گذاری تدوین شده در ساتبا همچون عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی برق سبز بورس انرژی و خرید تضمینی برق تجدیدپذیر سبب جذابیت و به صرفه شدن سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در روستاها شده و با تعامل مناسبی که با سازمان دهیاریها و شهرداریها شکل گرفته، منابع مالی مناسبی برای اجرای طرحهای توسعهای نیروگاهی در روستاها پیش بینی شده است؛ ضمن اینکه هزینه سرمایه گذاری ظرف ۳ تا ۴ سال بازگشت خواهد داشت و هزینه نگهداشت نیروگاهها بسیار پایین است.
وی خطاب به نمایندگان سازمان شهرداریها و دهیاری ها، تسریع در آغاز فرایند اخذ مجوزهای لازم برای ساخت نیروگاهها در روستاها و معرفی ساختگاههای مناسب با همکاری شرکتهای توزیع برق در سراسر کشور و دهیاران را خواستار شد و تصریح کرد: امضای تفاهمنامه همکاری ساتبا با این سازمان، روستاها را به تولید کننده برق تجدیدپذیر تبدیل خواهد کرد و بنابراین نقشی فعال در کمک به کاهش ناترازی انرژی و تامین برق پایدار در روستاها خواهند داشت.
معاون سرمایه گذاری ساتبا یادآور شد: با همکاری نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد خمینی (ره) تنها در روستاهای محروم سیستان و بلوچستان ۵۰۰۰ کیلووات سامانههای خورشیدی ۵ کیلوواتی برای اقشار کم درآمد نصب کرده است که میتواند الگوی مناسبی برای سایر استانها محسوب شود.