۱۳ طرح در هفته تربیت بدنی در آذربایجانغربی افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی با اشاره به در حال اجرا بودن ۲۲۰ پروژه عمرانی ورزشی در استان گفت: در هفته تربیت بدنی که از امروز آغاز میشود، ۱۳ طرح به بهره برداری خواهد رسید.
سجاد بیرامی افزود: این ۲۲۰ طرح عمرانی ورزشی در سراسر شهرستانهای آذربایجانغربی فعال بوده و از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند.
بیرامی اظهار کرد: از این تعداد ۳۷ پروژه دیگر ورزشی نیز تا پایان امسال به بهره برداری رسیده و در اختیار جوانان و مردم آذربایجانغربی قرار خواهند گرفت.
وی گفت: در همه شهرستانهای آذربایجانغربی بین ۱۰ تا ۱۲ پروژه جدید ورزشی تعریف شده که در راستای تحقق عدالت ورزشی اجرایی میشوند.
بیرامی تصریح کرد: در سالهای اخیر، ۲۴ رویداد بینالمللی ورزشی در استان برگزار شده و ارومیه با همراهی برخی ازشهرهای دیگر استان، به عنوان میزبانی بالقوه برای مسابقات ورزشی مهم شناخته میشوند.
وی، با اشاره به فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش گفت: افزون بر یکهزار و ۵۰۰ برنامه ورزشی، فرهنگی، عمرانی و حوزه جوانان در این هفته در استان اجرایی میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی اضافه کرد: تجدید میثاق با آرمانهای شهدا، ورزش صبحگاهی جامعه ورزش، دیدار با فرمانده سپاه، نشست هیئتهای ورزشی با استاندار، نواختن زنگ ورزش در مدارس و برگزاری جشن بزرگ ورزش از جمله این برنامهها هستند.