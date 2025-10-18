پخش زنده
مراسم افتتاحیه چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کشور امروز در سالن فجر سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کشور به میزبانی استان کردستان و شهر سنندج صبح امروز شنبه ۲۶ مهر ماه آغاز به کار کرد.
در این دوره از رقابتها ۳۳۰ متسابق در دو بخش آقایان و بانوان در رشتههای مختلف با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
امروز در نوبت بعد از ظهر رقابتهای رشتههای نغمات دینی آغاز میشود.
از جمله ویژگیهای این دوره از مسابقه ها، همزمانی برگزاری رقابتهای بخش آقایان با بخش بانوان است و بانوان متسابق در سالن سلیمان خاطر شهر سنندج رقابتهای خود را پی خواهند گرفت.
حدود ۵۰ کارشناس و پیشکسوت قرآنی کار قضاوت و داوری این دوره از مسابقهها را در دو بخش آقایان و بانوان به عهده خواهند داشت و این دوره از رقابتها پس از حدود ۱۰ روز، ۵ آبان با برگزاری مراسم اختتامیه و اعلام نتایج به کار خود پایان خواهد داد.
گفتنی است به موازات برگزاری این دوره از رقابت ها، برپایی ۱۲۰ محفل قرآنی در شهرستانهای استان که از ۱۵ مهرماه آغاز شده است، همچنان استمرار خواهد داشت که البته با توجه به استقبال مردمی، احتمال افزایش آن تا ۲۰۰ محفل قرآنی نیز وجود دارد.