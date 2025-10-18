دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی گفت: با اختصاص دوباره ارز به صورت مبادله‌ای امکان واردات گوشت قرمز گرم گوساله بدون چربی و استخوان با قیمت ۵۹۸ هزار تومان از کشور‌های پاکستان و برزیل وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا سالمی دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی گفت: سالانه حدود ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور مصرف می‌شود که از این میزان حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن در داخل تولید و مابقی یعنی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن، از طریق واردات تأمین می‌شود.

سالمی با اشاره به آمار سال ۱۴۰۳ گفت: در این سال در مجموع ۲۳۸ هزار تن انواع گوشت قرمز وارد کشور شد که شامل ۹۸ هزار تن گوشت گرم (۵۲ هزار تن گوساله، ۳۵ هزار تن گوسفندی و ۱۱ هزار تن دام زنده) و حدود ۱۴۰ هزار تن گوشت منجمد (۱۲۸ هزار تن گوساله و ۱۲ هزار تن گوسفندی) بوده است.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، به‌دلیل سیاست‌های محدودکننده وزارت جهاد کشاورزی، میزان واردات به حدود ۳۰ هزار تن کاهش یافت که این موضوع موجب برهم خوردن تعادل بازار گوشت قرمز شد.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های معاون جدید توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات گوشت قرمز از سر گرفته شده است و بر این اساس، امکان واردات و عرضه گوشت قرمز گرم گوساله بدون چربی و استخوان با قیمت مصوب ۵۹۸ هزار تومان توسط اعضای انجمن فراهم شده است.