به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان بوکان در بازدید از فعالیت‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای بیمارستان بوکان با اشاره به اجرای ۱۰ طرح عمرانی، اصلاحی و توسعه و تجهیز در این بیمارستان گفت: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

خشایارصنعتی، ضمن ارزیابی وضعیت فیزیکی بیمارستان و اقدامات درحال انجام در زمینه بهسازی و نوسازی، در جریان فعالیت‌های عمرانی در دست اجرا قرار گرفت و بر اهمیت ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و توجه ویژه به بهبود زیرساخت‌های بیمارستانی در راستای تأمین سلامت شهروندان تأکید کرد.

علی حسین زاده، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان هم در جریان این بازدید، گزارشی از وضعیت اجرایی پروژه‌ها و نیاز‌های بهداشتی و درمانی بیمارستان ارائه داد و بر لزوم حمایت بیشتر از این مرکز به ویژه در زمینه تأمین تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی متخصص، برای ارائه خدمات بهینه به جامعه تأکید کرد.

حسین زاده، همچنین از اجرای ۱۰ طرح عمرانی، اصلاحی و توسعه و تجهیز در بیمارستان شهید دکتر قلی‌پور بوکان خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح‌ها ۴۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

این بازدید با هدف ارزیابی روند اجرای فعالیت‌های توسعه‌ای و ارتقای کیفیت خدمات درمانی صورت گرفت.