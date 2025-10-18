ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین‌دژ در چند عملیات هم‌زمان، دو شکارچی غیرمجاز اردک را پیش از اقدام به شکار دستگیر کرده و دو رشته تور صید غیرمجاز را از رودخانه زرینه‌رود جمع‌آوری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جواد اصلانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین‌دژ گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره در جریان گشت و کنترل صبحگاهی در محدوده شکارممنوع حاشیه رودخانه زرینه‌رود، با کمین در محل موفق به شناسایی و دستگیری دو شکارچی متخلف پیش از اقدام به شکار شدند.

وی افزود: از متخلفان ادواتی از جمله ماکت مخصوص فریب اردک، یک قبضه سلاح ته‌پر دولول و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد. مأموران در ادامه عملیات، دو رشته تور صید پهن‌شده به متراژ حدود ۴۰۰ متر را نیز از رودخانه جمع‌آوری کردند که در آن شش قطعه ماهی گرفتار شده بود؛ دو قطعه از آنها پس از رهاسازی، به آب بازگردانده شدند.

اصلانی اضافه کرد: در ادامه همین مأموریت، گشت‌های یگان حفاظت در مناطق کوهستانی نیز چهار فرد دیگر را به‌دلیل همراه داشتن یک قبضه سلاح گلوله‌زنی و قصد شکار غیرمجاز شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهین‌دژ در پایان تأکید کرد: صورتجلسه‌ها و پرونده‌های مربوط به متخلفان پس از تکمیل، جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده و گشت‌ها و پایش‌های میدانی در مناطق حساس شهرستان به‌صورت مستمر ادامه دارد.