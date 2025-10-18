به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با عنایت به فرصت ۱۲ روزه ارسال و ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان و همچنین مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحساب‌های صادره در سامانه، مؤدیانی که حداکثر تا روز یکشنبه ۲۵ آبان‏ ماه نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) از طریق سامانه مؤدیان اقدام نمایند، جریمه‌های بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده (۳۷) قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مستردشده تا تاریخ یادشده، بخشیده می‌شود.

بر این اساس، باتوجه به اهمیت وصول به موقع مالیات و عوارض پرداختی توسط خریداران کالا و خدمات مشمول و عدم نیاز به تأیید صورت حساب‏های الکترونیکی فروش به مصرف کنندگان نهایی، چنانچه فروشندگان به مصرف کننده نهایی یا سایر فعالان اقتصادی به صورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسئولیت‏های اجتماعی خود تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی دوم (تابستان) سال ۱۴۰۴ را به صورت نقد پرداخت نمایند، مشمول مزایای احصاء شده به شرح ذیل خواهند بود.

در صورت پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال‏جاری تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات‏های مستقیم معادل ۵ درصد از مبلغ پرداختی از این بابت به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم جهت کسر مستقیم از جرائم محاسبه شده و مازاد بر نصاب‏های بخشودگی تفویض شده قبل از اعمال بخشودگی، تقویضی به مؤدی تعلق خواهد گرفت و این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره به انتخاب مؤدی قابل اعمال خواهد بود.

تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی از اول آبان ماه ۱۴۰۴

همچنین رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات‏ های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد.

سید محمدهادی سبحانیان با صدور بخشنامه‌ای، در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مینی بر اهمیت وصول به موقع بدهی‌های مودیان مالیاتی موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده و برای تکریم مؤدیان و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مالیاتی بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات‏های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مطابق شرایط و ضوابط خاص به مدیران کل امور مالیاتی کشور تفویض اختیار جرائم برای عملکرد/ دوره/ منبع را ابلاغ کرد.

بر این اساس مفاد این بخشنامه، حداکثر میزان بخشودگی جرائم برای عملکرد/ دوره/ منبع سال ۱۳۹۹ و قبل از آن تا ۶۵ درصد، سال ۱۴۰۰ تا ۷۵ درصد، ۱۴۰۱ تا ۸۵ درصد، سال ۱۴۰۲ تا ۹۵ درصد و سال ۱۴۰۳ و بعد از آن ۱۰۰ درصد می‌باشد.

همچنین بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بصورت سیستمی اعمال خواهد شد و تابع ضوابط خاص خود خواهد بود.

گفتنی است مقررات این دستورالعمل از یکم آبان ماه سال‏ جاری، لازم الاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیرقابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند، کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۰۷/۳۰/ ۱۴۰۲ در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهند بود.