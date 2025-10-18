پخش زنده
مدیر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۵۰ مگاوات در سد کرخه ساخته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالرضا زارعی در حاشیه هفتمین کنفرانس نیروگاههای خورشیدی ایران اظهار کرد: از سال ۹۰ تاکنون حدود ۴ هزار و ۸۸۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی (از ۵ کیلووات تا یک مگاوات) در استان خوزستان در مدار هستند.
وی افزود: اکنون نیز ۵۳ نیروگاه سه مگاواتی در دست احداث داریم که نیروگاههای هستند که «تولید در توزیع» به شمار میروند؛ یعنی کل تجهیزات آنها را توانیر تامین کرده و ما در خوزستان زمین مورد نیاز را تامین کردهایم.
به گفته زارعی؛ این نیروگاهها حدود ۱۶۸ مگاوات برق تولید خواهند داشت.
مدیر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان با بیان اینکه همچنین حدود ۵۹ مگاوات نیروگاه توسط بخش خصوصی در دست احداث داریم که در مراحل مختلف کار و تعدادی هم در حال نصب هستند، ادامه داد: در نیروگاه کارون همانند بقیه ادارات که باید ۲۰ درصد تجدیدپذیر نصب کنند نماینده این نیروگاه اعلام کرده حدود ۱۵۰ مگاوات در کرخه انجام خواهند داد.
مدیر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان افزود: در بقیه نیروگاهها به صورت تجمیعی انجام میشود.
زراعی گفت: برای احداث یک صد مگاوات تجدیدپذیر برنامه ریزی کردیم که برای ۹۸ مگاوات آن شرکت چینی اعلام آمادگی کرده و زمین لازم به این شرکت داده شده است.
وی افزود: ۲ مگاوات نیروگاه شناور خورشیدی نیز به صورت پایلوت روی دریاچه سدهای کارون و دز احداث خواهد شد. انشاءالله اگر این پروژه موفقیت آمیز بود، در دیگر مناطق کشور هم اجرا خواهد شد.
مدیر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان خاطرنشان کرد: احداث نیروگاه شناور خورشیدی روی دریاچه سدها علاوه بر اینکه ظرفیت تولید برق را افزایش میدهد، تبخیر آب از دریاچه سدها را هم کاهش میدهد و جلوی اتلاف آب را خواهد گرفت.