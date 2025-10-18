به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به مناسبت اجلاسیه بین‌المللی شهیده کرباسی و شهید دکتر رضا عواضه که قرار است فردا در شیراز برگزار شود، مراسم شب شعر عصر مقاومت با حضور جمعی از برترین شاعران استان فارس عصر امروز در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار شد.

این برنامه با سخنرانی سردار هاشم جمالی جانشین سپاه فجر فارس در سالن شهید دستغیب حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) و با حضور هنرمندان، خانواده‌های معظم شهدا و عموم مردم برگزار شد.

در این آیین، شاعران و نویسندگان نام‌آشنای فارس، تازه‌ترین سروده‌های خود را در وصف مقام شهیدان، شهدای فلسطین و مقاومت لبنان ، قرائت کردند.

این محفل با هدف گرامی‌داشت یاد و راه شهدای علم و فرهنگ، به ویژه شهیده مریم کرباسی و شهید دکتر رضا عواضه، به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس، مؤسسه شهیده کرباسی، سازمان بسیج هنرمندان استان فارس، آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)، بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس و کنگره سرداران و ۱۵ هزار شهید استان فارس برگزار شد.

این رویداد فرهنگی، بخشی از برنامه‌های مقدماتی اجلاسیه بین‌المللی شهیده کرباسی است که فردا با هدف معرفی الگو‌های ایثار علمی و فرهنگی در تراز انقلاب اسلامی برگزار می شود.