به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته گلبال خراسان رضوی گفت: مسابقات گلبال استان به مناسبت روز عصای سفید و گرامیداشت شهید مرتضی میثمی و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در شهر جدید بینالود برگزار شد .

سعید دولابی افزود: در این مسابقات ۹ تیم به مدت ۳ روز به رقابت پرداختند که در پایان تیم های خراسان شمالی، تیم آجیل برادران حسینی، تیم فرهنگیان مشهد و تیم تربت حیدریه به ترتیب مقام اول تا چهارم را از آن خود کردند.

دولابی افزود: از میان تیم‌ های شرکت کننده افراد و تیم‌ های برتر برای قهرمانی کشوری باشگاهی و پیشکسوتان انتخاب خواهند شد.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی هم با حضور در این مسابقات گفت: در مسابقات گلبال استان به میزبانی بخشداری احمدآباد و شهر جدید بینالود، ۹ تیم شامل هفت تیم از خراسان رضوی و دو تیم میهمان از خراسان شمالی و خراسان جنوبی نیز شرکت کردند.

مهدی فرجی با اشاره به کیفیت بالای این مسابقات که با کمک بخش خصوصی، ادارات بخش احمدآباد و شرکت ایران خودرو خراسان برگزار شد، افزود: طی یک ماه گذشته این چهارمین دوره مسابقات است که برای گروه‌ های مختلف جامعه هدف بهزیستی استان برگزار شده است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات نگاه جامعه پذیری و نگاه توانمندسازی افراد تحت حمایت بهزیستی در سطح استان و کشور است.

وی اظهار کرد: یکی از برنامه های مهم و پیش روی بهزیستی، ایجاد ورزشگاه ویژه جامعه هدف در شهر مقدس مشهد است که با جدیت پیگیر این فضای شاد و ورزشی برای عزیزان تحت حمایت هستیم.