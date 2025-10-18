به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ علی امانی گفت:در پی وقوع يک فقره تيراندازی به سمت منزل يکی از شهروندان کوهدشت، شناسايی و دستگيري متهم يا متهمان در دستور كار پليس اين شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کوهدشت افزود:مأموران با تحقيقات پليسی يک متهم را در اين زمينه شناسايی و پس از هماهنگی قضایی در عملياتی ضربتی، متهم کمتر از ۲۴ ساعت دستتگیر شد.

سرهنگ اماني بابیان اینکه متهم علت تيراندازي را اختلافات قبلی عنوان کرده، افزود :متهم برای سير مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.