یک فوق تخصص سکته مغزی و متخصص مغز و اعصاب با هشدار درباره روند رو به رشد سکته مغزی، از بی‌توجهی نسبی به دومین عامل مرگ و میر و ناتوانی در کشور انتقاد کرد اظهار کرد: سالانه حدود هشت هزار مورد سکته مغزی در خوزستان رخ می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام رفیع در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده در استانداری خوزستان با اشاره به هفتم آبان ماه روز جهانی سکته مغزی اظهار کرد: از هر چهار فرد ۲۵ ساله، یک نفر در طول عمر خود به سکته مغزی مبتلا می‌شود که آمار آن هشداردهنده و روبه‌رشد است.

وی با تاکید بر حساسترین عامل در نجات بیماران یعنی زمان طلایی (Golden time) توضیح داد: بر اساس مطالعات، هر ۲ دقیقه پس از بروز سکته مغزی، ۲ میلیون نورون و ۱۴ میلیارد سیناپس از بین می‌رود به عبارت دیگر هر سه ساعت تاخیر در آغاز درمان، مغز را

معادل ۱۰ سال پیر می‌کند.

فوق تخصص سکته مغزی علائم سکته مغزی را عدم تقارن صورت، مشکل در تکلم، فلجی ناگهانی یک دست و تاری دید برشمرد و بر لزوم انتقال فوری بیمار به مرکز درمانی تاکید کرد.

وی به ۲ نقطه عطف مهم در درمان سکته مغزی اشاره کرد: اولین انقلاب با معرفی دارو‌های ترومبولیتیک (Tpa) در سال ۱۹۹۵ و دومین انقلاب با معرفی روش پیشرفته «مکانیکال ترومبکتومی» در سال ۲۰۱۵ رخ داد.

وی بیان کرد: متاسفانه به دلیل مراجعه دیرهنگام مردم و کمبود آگاهی عمومی، امکان استفاده از درمان نجات‌بخش برای کمتر از ۱۰ درصد بیماران فراهم است.

دکتر رفیع از استاندار درخواست کرد: ضرورت دارد داروی ترومبولیک در اختیار همه بیمارستان‌های خصوص و دولتی اهواز که مجهز به ستی اسکن هستند قرار گیرد.