باغبان، دبیر اجرایی نمایشگاه «کهور ایرانی» گفت: این رویداد با رویکرد هنر سبز زیستی، تلاشی برای یادآوری ارزش گونههای بومی و هشدار نسبت به نابودی زیستبومهای طبیعی کشور است.
اعظم باغبان دبیر اجرایی این نمایشگاه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اظهار کرد: نمایشگاه «کهور ایرانی» پژواکی سبز از ژرفای طبیعت جنوب ایران است؛ جایی که گونهی کهن و ارزشمند کهور ایرانی (Prosopis cineraria) قرنها بخشی از زیستبوم جنوب و حاشیهی خلیج فارس بوده است. این درخت دیرزی و مقاوم، نمادی از پایداری و تابآوری در اقلیم گرم و خشک است و امروز در برابر تهدید کاشت گستردهی گونههای مهاجم مانند کهور آمریکایی، نیازمند توجهی دوباره است.
وی افزود: این رویداد با رویکرد هنر سبز زیستی، تلاشی است برای یادآوری ارزش گونههای بومی و هشدار نسبت به نابودی زیستبومهای طبیعی کشور. «کهور ایرانی» کوششی است برای آنکه هنر، فراتر از زیبایی، به زبان آگاهی و مسئولیت بدل شود؛ صدایی برای طبیعت و دعوتی برای پایداری زمین.
گفتنی است؛ در این نمایشگاه جمعی از استادان و هنرمندان برجسته کشور حضور دارند، نمایشگاه «کهور ایرانی» گامی است در مسیر تلفیق هنر و آگاهی، و ادای احترامی به درختان کهن جنوب؛ برای یادآوری این حقیقت که پایداری زمین، پایداری انسان است.