

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان مارگون گفت: باید شرایطی فراهم شود که دانش‌آموزان در محیطی آرام و بانشاط ضمن ترغیب به شرکت در فعالیت‌های ورزشی زمینه شناسا یی استعدادهای آن‌ها نیز فراهم شود.

علی باغبان مطلق افزود: در قالب همین مسابقات است که خیلی از استعدادهای برتر کشف و شرایط جهت پیشرفت و معرفی آن‌ها فراهم می شود.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان مارگون هم گفت: هدف از برگزاری این مسابقات افزایش آمادگی جسمانی دانش‌آموزان و مشارکت فعال آن‌ها در فعالیت‌های ورزشی جهت تقویت شور و نشاط بین آنان است.

داریوش رستخیز افزود: این المپیاد در رشته‌های فوتسال، فوتسال چمنی، شطرنج، تنیس روی میز و والیبال بین هزار دانش‌آموز این شهرستان برگزار خواهد شد.

بشیر فتاح نژاد معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش مارگون نیز گفت: ورزش به‌سلامت جسم، روح، نشاط و سبک زندگی سالم و صحیح کمک می‌کند.

وی افزود: برگزاری این‌گونه مسابقات و المپیادهای ورزشی جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان بسیار مؤثر است و سعی خواهیم کرد چنین برنامه‌هایی به‌طور مستمر ادامه داشته باشد.