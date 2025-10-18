پخش زنده
المپیاد ورزشی دانشآموزی مدارس شهرستان مارگون به مناسبت هفته تربیتبدنی با حضور بیش از هزار دانشآموز در شهر مارگون آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان مارگون گفت: باید شرایطی فراهم شود که دانشآموزان در محیطی آرام و بانشاط ضمن ترغیب به شرکت در فعالیتهای ورزشی زمینه شناسا یی استعدادهای آنها نیز فراهم شود.
علی باغبان مطلق افزود: در قالب همین مسابقات است که خیلی از استعدادهای برتر کشف و شرایط جهت پیشرفت و معرفی آنها فراهم می شود.
مدیر آموزشوپرورش شهرستان مارگون هم گفت: هدف از برگزاری این مسابقات افزایش آمادگی جسمانی دانشآموزان و مشارکت فعال آنها در فعالیتهای ورزشی جهت تقویت شور و نشاط بین آنان است.
داریوش رستخیز افزود: این المپیاد در رشتههای فوتسال، فوتسال چمنی، شطرنج، تنیس روی میز و والیبال بین هزار دانشآموز این شهرستان برگزار خواهد شد.
بشیر فتاح نژاد معاونت پرورشی و تربیتبدنی آموزشوپرورش مارگون نیز گفت: ورزش بهسلامت جسم، روح، نشاط و سبک زندگی سالم و صحیح کمک میکند.
وی افزود: برگزاری اینگونه مسابقات و المپیادهای ورزشی جهت کاهش آسیبهای اجتماعی در بین دانشآموزان بسیار مؤثر است و سعی خواهیم کرد چنین برنامههایی بهطور مستمر ادامه داشته باشد.