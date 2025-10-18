طرح ملی فیبر نوری در کلانشهر کرج آغاز شد
استاندار البرز از آغاز رسمی طرح ملی فیبر نوری مخابرات در کلانشهر کرج خبر داد و گفت: این طرح بزرگ با هدف توسعه زیرساختهای ارتباطی و تحقق عدالت دیجیتال در سراسر استان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
،مجتبی عبداللهی در نشست آغاز رسمی این طرح که روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، گفت: با اجرای این طرح تمام منازل و واحدهای صنفی کرج به شبکه فیبر نوری متصل خواهند شد و امکان دسترسی به اینترنتی با سرعتی تا هزار مگابیت بر ثانیه فراهم میشود؛ سرعتی که گامی بزرگ برای تحقق شهر هوشمند و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شمار میآید.
عبداللهی با اشاره به شعار این طرح ملی، «از مس به فیبر نوری، زندگی با سرعت نور» تصریح کرد: این طرح نقطه عطفی در توسعه فناوری اطلاعات استان است و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی اجرا خواهد شد.
او تأکید کرد: توسعه فیبر نوری نه تنها خدمات اینترنتی را متحول میکند، بلکه زیرساخت لازم برای رشد استارتاپها، تجارت الکترونیک، آموزش آنلاین و خدمات هوشمند شهری را فراهم میسازد.
استاندار البرز گفت: استان البرز با اجرای این طرح در مسیر تبدیل شدن به یکی از پیشروترین استانهای دیجیتال کشور گام برمیدارد.