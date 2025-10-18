به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: این هنرستان با زیربنایی آموزشی به مساحت ۳ هزار و ۸۱۸ مترمربع در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث می‌شود.

محمد سعیدی پور افزود: در طراحی جدید، تمامی فضا‌های آموزشی، کارگاهی و اداری بر اساس آخرین استاندارد‌های ایمنی و آموزشی کشور پیش‌بینی شده تا فضایی مناسب برای پرورش مهارت‌آموزان و تربیت نیروی انسانی متخصص فراهم گردد.

وی با اشاره به اهمیت طرح‌های بازسازی مدارس قدیمی ادامه داد: بازسازی این هنرستان علاوه بر افزایش کیفیت محیط آموزشی، نقش مهمی در ارتقای انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان، تقویت مهارت‌های فنی و توسعه آموزش‌های کاربردی در منطقه خواهد داشت.

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان از ادامه روند اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی در دزفول و سایر شهرستان‌های استان خبر داد و اظهار امیدواری کرد با حمایت دولت و خیرین مدرسه‌ساز، شاهد افزایش فضا‌های استاندارد و ایمن برای دانش‌آموزان خوزستانی باشیم.