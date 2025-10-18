پخش زنده
نخستین جشنواره بازی کودک و نوجوان با نام چَک و فِرز در شهر فارغان شهرستان حاجیآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ شهردار فارغان گفت: هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت هویت بومی و محلی در بین کودکان و نوجوانان است.
جواد دهقانی افزود: ۱۲۸ کودک و نوجوان در این جشنواره شرکت کردند.
مسئول هیأت داوران این جشنواره هم گفت: ۱۶ تیم پسر و دختر در ردههای سنی کودک و نوجوان در ۸ بازی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
رویینتن کیوانی افزود: این بازیها نارنگی چِن، شیر غُران، دارت چرخان، مکعب چین، شکار توپ رنگی، جور چین زیارت، حلقههای هفت رنگ و پرتاب توپ با اهرم الاکلنگ است.
در پایان این رقابتها از تیمهای کهکشان، پهلوانان و آریایی پسران، و آسمان، دختان یاس و الماس دختران که رتبههای اول تا سوم را کسب کردند، تجلیل شد.