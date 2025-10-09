پخش زنده
جشن ملی روز روستا و عشایر هرمزگان در روستای سردنگ کمیز از توابع بخش مرکزی شهرستان رودان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرماندار رودان گفت: در این جشنواره ۲ روزه مراسمهای بومی و محلی روستاهای شهرستان وشرق استان به نمایش گذاشته میشود.
جشن ملی روز روستا و عشایر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شانزدهم و هفدهم مهرماه به میزبانی روستای سردنگ کمیز شهرستان رودان در حال برگزاری است.
محمد محسنی افزود: در حاشیه این جشن نمایشگاهی در۲۰ غرفه با حضور روستاهای شهرهای رودان، جاسک، سیریک، میناب و بشاگرد حضور دارند و ظرفیتهای محصولات کشاورزی و صنایع دستی منطقه خود را برای نمایش و فروش عرضه کردهاند.
وی گفت: جشن روز ملی روستا و عشایر با هدف معرفی ظرفیتها، توانمندیها و دستاوردهای مناطق روستایی و عشایری حوزه شرق هرمزگان و به میزبانی شهرستان رودان در روستای سردنگ کمیز درحال برگزاری است.
فرماندار رودان افزود: این جشنواره به عنوان رویدادی ملی، گامی ارزشمند برای ارتقای جایگاه فرهنگی و اجتماعی جوامع روستایی و عشایری استان و بخصوص شهرستانهای شرق استان است.
محسنی گفت: در نخستین روز این جشن ملی مراسم نمادین بردن ساخت و حنابندان که از رسومات سنتی و دیرینه جشنهای عروسی در هرمزگان است به نمایش گذاشته شد و گروههای سرود موسیقی و نمایش طنز محلی شهرستان و استان به هنرنمایی پرداختند.