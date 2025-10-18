پخش زنده
امروز: -
مسابقات قایقرانی هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور ویژه دختران در بندرعباس برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل ورزش و جوانان هرمزگان گفت: در این دوره از مسابقات دویست شرکت کننده از کشور، در دو رشته ورزشی قایقرانی در آبهای آزاد و استخر (اسلالوم) با هم رقابت کردند.
اسلالوم یک ورزش آبی است که شرکت کنندگان با قایقهای پارویی با هم رقابت میکنند.
مظفر خادمی نسب افزود: در این دوره از مسابقات که در رده سنی دوازده تا ۱۶ سال برگزار شد، ۱۸ داور بر آن نظارت داشتند.
بیشتربخوانید: هرمزگان میزبان المپیاد استعدادهای برتر قایقرانی کشور
مسابقات ورزشهای آبی هفتمین المپیاد استعدادهای برتر ویژه بانوان به مدت سه روز در هرمزگان برگزار شد.
نتایج این دوره از مسابقات عصر امروز اعلام میشود.