هم‌زمان با هفته خوشنویسی، همایش ملی بزرگداشت «اشرف‌الکتاب، زین‌العابدین سلطانی اصفهانی» با حضور برجسته‌ترین خوشنویسان ثلث و نسخ کشور در اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛دبیر این همایش گفت: هم‌زمان با هفته خوشنویسی، آیین بزرگداشت استاد فقید «اشرف‌الکتّاب زین‌العابدین سلطانی اصفهانی» از مفاخر نامدار خوشنویسی ایران در اصفهان با حضور برجسته‌ترین خوشنویسان معاصر کشور در خطوط ثلث، نسخ و باهدف پاسداشت مقام هنر خوشنویسی و معرفی جایگاه مکتب اصفهان برگزار شد.

آقا جوهری افزود:در حاشیه این مراسم، نمایشگاه خوشنویسی «خط سرخ» افتتاح شد که مجموعه‌ای از آثار ارزشمند خوشنویسان معاصر و شاگردان مکتب اصفهان را شامل می‌شود و تلاش دارد پیوند میان سنت خوشنویسی ایرانی و مفاهیم عاشورایی را به تصویر بکشد.

محسن بهارزاده، از برگزار کنندگان این همایش هم گفت: این همایش با برپایی نمایشگاه‌هایی از نفایس خطوط استادان معاصر و پیشکسوت، فضایی فراهم می‌آورد تا هر بیننده رقص حروف نسخ و هیمنه شکوهمند ثلث را به تماشا بنشیند.

وی افزود: برنامه‌های متنوع این همایش شامل ارائه مقالات و پژوهش‌های تخصصی، بررسی ابعاد گوناگون زندگی و هنر اشرف‌الکتاب و برگزاری کارگاه‌های آشنایی با ظرایف خطوط نسخ و ثلث است که امیدواریم گامی بلند در راستای ارتقای جایگاه این دو خط بنیادین باشد و احیای میراثی را در پی داشته باشد که شناسنامه هنر اسلامی ایرانی ماست.

زین‌العابدین بن محمدتقی اصفهانی معروف به اشرف‌الکتاب از استادان مسلم خط نسخ در سده سیزدهم هجری و از خوشنویسان در بار ناصرالدین‌شاه قاجار بود که از دهه پنجم حیات، لقب «سلطانی» دریافت کرد و از کانبان دربار ناصرالدین‌شاه محسوب می‌شد.

بنابراعلام منابع معتبر، با اینکه یک‌صد سال از عمر او گذشته بود، به‌هیچ‌وجه سستی و لرزش در دستش وجود نداشت و به قرصی و محکمی جوانی، خط می‌نوشت.