عصر امروز یک باب سوله انباری لوازم یدکی و پوشاک در کرکج طعمه حریق شد و هم اکنون نیرو‌های آتش نشانی تبریز در حال مهار آتش هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا جانفشان نوبری مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز با اعلام این خبر گفت: پس از گزارش وقوع این حادثه، چندین ایستگاه به محل حادثه اعزام و عملیات اطفاء حریق را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: به دلیل گستردگی حریق نیرو‌های آتش نشانی به مهار این آتش سوزی از چندین جهت اقدام کرده اند و هم اکنون نیز عملیات مهار و پیشگیری از گسترش حریق در حال انجام است.

رضا جانفشان نوبری ادامه داد: فعلا گزارشی مبنی بر صدمات جانی ارائه نشده و علت حادثه در حال بررسی است.