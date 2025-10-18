کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: طبق بررسی الگوهای تراز میانی جو، هم‌اکنون شاهد استقرار سامانه بارشی در شمال اروپا هستیم که بتدریج در حال حرکت به سمت منطقه و آذربایجان‌غربی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مهدی کریمی افزود: این سامانه بارشی طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ مهر وارد استان شده و سبب بارش‌های متناوبی در برخی نقاط آذربایجان غربی خواهد شد.

وی ادامه داد: از نظر دمایی طی هفته جاری تغییرات محسوسی نخواهیم داشت.

کریمی با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: طی شبانه‌روز گذشته میاندوآب با ۲۶ درجه بالای صفر گرم‌ترین شهر استان بوده و مرکز استان بین ۵ تا درجه در نوسان بوده است.