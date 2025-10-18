دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی از آغاز اجرای توافق آتش‌بس در غزه تا به امروز، ۴۷ بار این توافق را نقض کرده است.

این مرکز با اشاره به شهادت ۳۸ نفر و زخمی شدن ۱۴۳ نفر دیگر در غزه توسط صهیونیستها می‌گوید رژیم صهیونیستی از زمان اعلام پایان جنگ در نوار غزه، این توافق را نقض کرده که به منزله نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. این نقض‌ توافق شامل جنایات تیراندازی مستقیم به سمت غیرنظامیان، بمباران و هدف قرار دادن عمدی و بازداشت تعدادی از شهروندان است که نشان‌دهنده ادامه رویکرد خصمانه اسرائیل است.